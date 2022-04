Erdogan keurt nieuwe kiesdrempel goed in aanloop naar verkiezingen in Turkije

Het Turkse parlement heeft donderdag een wet goedgekeurd die de kiesdrempel verlaagt naar 7 procent. Een opvallende wijziging, nu de nationalistische MHP, de coalitiepartner van president Erdogan, in de laatste peilingen onder de 10 procent scoort.

Het wetsvoorstel zou over ongeveer een jaar van kracht worden, wat doet vermoeden dat president Recep Tayyip Erdogan – wiens opiniepeilingen het laagste niveau in jaren hebben bereikt – de verkiezingen niet zal vervroegen. De presidents- en parlementsverkiezingen staan gepland voor juni 2023.

De peilingen van AKP en MHP, de regerende coalitie van president Recep Tayyip Erdogan, gaan al een tijd in dalende lijn. De uiterst rechtse MHP duikt zelfs onder de 10 procent. Dat deed analisten vermoeden dat Erdogan de verkiezingen zou vervroegen, voor de partijen nog slechter scoorden. De verlaging van de kiesdrempel veegt dat scenario nu van tafel.

De steun voor Erdogans AKP is gedaald van 42,6 procent in de verkiezingen van 2018 tot ongeveer 26 procent in november 2021. De steun voor de uiterst rechtse en nationalistische MHP is gedaald van 11,1 procent tot ongeveer 7 procent. Met de nieuwe kiesdrempel zou de MHP haar zetels toch kunnen behouden.

De Europese Unie roept Turkije al jaren op om de kiesdrempel te verlagen. Dat dit nu gebeurt, wordt door de oppositie gezien als een toegeving aan de MHP. Zonder de MHP beschikt de AKP niet over een parlementaire meerderheid.

Historisch pact van oppositie

‘Met dit voorstel willen we de vertegenwoordiging van de politieke partijen verhogen’, reageert Hayati Yazici van de AKP. De nieuwe kiesdrempel heeft ook als gevolg dat bijvoorbeeld de Koerdische partij HDP in het parlement komt. De kiesdrempel van 10 procent werd in 1980 ingevoerd na de militaire coup, zodat kleine linkse en Koerdische partijen niet in het parlement zouden kunnen zetelen.

In een poging om de al lang regerende Erdogan omver te werpen, hebben de zes oppositiepartijen een alliantie gevormd en een ingrijpend nieuw bestuursplan aangekondigd. Daarin werd een ‘historisch pact’ gepresenteerd om de rechtsstaat te herstellen. De alliantie, die wordt geleid door de seculiere CHP, wil Erdogans presidentiële systeem vervangen door het oude parlementaire stelsel.