Shanghai schakelt over op volledige lockdown

De grootschalige lockdown in Shanghai wordt uitgebreid. In het oostelijke deel van de stad wordt de lockdownperiode verlengd, waardoor de complete stad plat komt te liggen.

In de Chinese stad Shanghai staat het leven stil nu de regering besloten heeft om over te schakelen op een complete lockdown van de stad, om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het plan was eerder om de lockdown in de oostelijke en westelijke delen van de stad te laten afwisselen, maar door een verlenging van de lockdown in het westen ontstaat er een overlap, waardoor de hele stad nu binnen moet blijven.

Bijna alle 26 miljoen inwoners mogen tijdelijk hun huis niet meer verlaten, zelfs niet om de hond uit te laten of het vuilnis buiten te zetten. Het openbaar vervoer is in het grootste deel van de stad opgeschort, terwijl bedrijven die als niet-essentieel worden beschouwd, zoals restaurants en winkels, ook moesten sluiten. Inwoners mogen alleen hun huis uit om zich te laten testen. Die testen worden vooral in de buurt van hun woning uitgevoerd, en zijn van groot belang voor het zero-covidbeleid dat China voert.

De lockdown, bedoeld om de uitbraak van de besmettelijke omikronvariant een halt toe te roepen, begon op maandag en zou oorspronkelijk in totaal tien dagen duren. Gebieden ten oosten van de rivier Huangpu in Shanghai zouden als eerste vijf dagen gesloten blijven, waarna de westelijke districten ook vijf dagen zouden sluiten. Het stadsbestuur draaide deze beslissing donderdagavond terug, en wil de maatregelen in het oosten pas geleidelijk opheffen. Inwoners worden er geacht binnen te blijven zolang het nodig is om de uitbraak onder controle te krijgen.

Sceptische inwoners

Dit terwijl autoriteiten melden dat de cijfers al voor de tweede dag op rij gedaald zijn. De stad meldde 4.144 asymptomatische gevallen en 358 symptomatische gevallen voor donderdag, tegenover overeenkomstige cijfers van 5.298 en 355 de vorige dag. Sommige inwoners lieten eerder al weten sceptisch te zijn over de dagelijkse cijfers en vragen zich af hoe snel positieve personen in het systeem worden geregistreerd. Zo werd opgemerkt dat mensen vaak heel laat of totaal niet worden opgenomen in het systeem.

De complete stillegging van het commerciële centrum van China, dat tegelijkertijd ook de grootste stad van het land is, zal volgens verschillende experten zware economische gevolgen hebben. Grote fabrieken, ook buiten Shanghai, zijn door verschillende lockdowns genoodzaakt het werk tijdelijk te verminderen of neer te leggen. ‘De Chinese economie kan een klap krijgen’, zegt analist Ting Lu van de zakenbank Nomura aan Reuters. ‘Covid-19 heeft nu bijna ieder deel van China bereikt, met ­belangrijke economische gevolgen.’