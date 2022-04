Liberaal verzet tegen plan De Sutter: ‘Stap terug in de tijd’

De liberale partij Open VLD verzet zich tegen het voorontwerp van wet van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) om een eigen waarnemer bij Bpost en Proximus te installeren.

Open VLD is ‘absoluut niet te vinden’ voor het voorstel van minister De Sutter om waarnemers aan te stellen bij de autonome overheidsbedrijven Bpost en Proximus. Volgens Marianne Verhaert, federaal Kamerlid voor Open VLD, zou dit een ongewenste stap terug in de tijd zijn.

In 2016 voerde toenmalig bevoegd minister Alexander De Croo, nu premier, een wetswijziging door om de overheidsbedrijven Bpost en Proximus, die beursgenoteerd zijn, te laten besturen volgens de regels van corporate governance. ‘Gedaan met regeringscommissarissen en verregaande overheidsbemoeienis’, was het opzet, zegt Verhaert. Bpost en Proximus kregen de autonomie om zich te ontwikkelen als een normaal beursgenoteerd bedrijf, met de overheid als aandeelhouder.

‘Het invoeren van waarnemers door de minister zou een stap terug zijn in de tijd’, stelt federaal volksvertegenwoordiger Verhaert. Ze noemt het onaanvaardbaar dat één aandeelhouder, de overheid, meer rechten en informatie zou krijgen dan de andere aandeelhouders.

Verhaert wijst erop dat de overheid nog steeds een stevige vinger in de pap heeft bij Bpost en Proximus. ‘We zijn meerderheidsaandeelhouder en hebben zes vertegenwoordigers in de raad van bestuur.’

Sneer

Open VLD geeft de minister van Overheidsbedrijven ook een lichte sneer. ‘Als minister De Sutter onvoldoende op de hoogte is van wat er beweegt binnen de bedrijven, moet ze zich dan ook in de eerste plaats richten tot de vertegenwoordigers van de overheid in de raad van bestuur. Wij passen absoluut voor een terugkeer naar de tijd van de PTT en de RTT waar je de minister moest kennen om snel een telefoonaansluiting te krijgen’, stelt Verhaert.

De Sutter lijkt vooral Bpost te viseren. Een bedrijf waar ze zich persoonlijk mee verbonden voelt. Groen is via Ecolo vertegenwoordigd bij Bpost. In de Kamer treden ze op als één fractie. Maar de informatiedoorstroming tussen de twee groene partijen verloopt niet altijd even vlot, zeggen insiders.