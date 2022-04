De Oekraïense president Zelenski heeft donderdagavond twee leden van de nationale veiligheidsraad, allebei generaals, ontslagen. ‘Ik heb geen tijd voor verraders’, aldus Zelenski, ‘maar mettertijd zullen ze allemaal gestraft worden’.

Het gaat om hooggeplaatste leden van de nationale veiligheidsraad: het hoofd van de binnenlandse veiligheidsdienst en het hoofd van die dienst in de regio Cherson, de zuid-Oekraïense stad die in handen van Rusland is. ‘Ik heb geen tijd om alle verraders aan te pakken, maar mettertijd zullen ze allemaal gestraft worden’, aldus Oekraïens president Volodomir Zelenski in een videoboodschap. ‘Deze twee mannen hebben hun eed om Oekraïne te verdedigen verraden’. BBC spreekt van ‘een zeldzame glimp van interne verdeeldheid’ in Oekraïne.

Buitenaards

In de boodschap gebruikt Zelenski ook erg forse taal. ‘De Russen zijn zo kwaadaardig en zo verlekkerd op vernietiging dat ze wel uit een andere wereld lijken te komen’, zei de Oekraïense president. ‘Het zijn monsters die verbranden en plunderen, die aanvallen en willen vermoorden. Er zal nog gestreden worden. We moeten nog altijd een zeer moeilijk pad bewandelen om alles te krijgen wat we willen.’

‘De Russische troepen trekken weg van gebieden waar we hen verslaan, en concentreren zich op andere belangrijke plekken waar het voor ons moeilijk kan zijn’, aldus de president. Hij vreest naar eigen zeggen voor ‘krachtige aanvallen’ op onder meer Marioepol, Charkov en Cherson. Eerder vandaag beloofde Rusland een humanitaire corridor in Marioepol, maar daarna kwamen berichten van de burgemeester van de havenstad dat hulp niet werd doorgelaten door Russische troepen. Dat kon evenwel nog niet onafhankelijk bevestigd worden. De situatie in het zuiden van het land en in de oostelijke Donbas-regio blijft volgens Zelenski ‘extreem moeilijk’.