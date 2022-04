Inflatie in Nederland loopt op tot bijna twaalf procent

In Nederland zijn de prijzen extreem hard gestegen sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de inflatie in maart opgelopen tot bijna twaalf procent. Een maand eerder was dit nog ruim zeven procent.

Ter vergelijking: in België lag de inflatie vorige maand op iets meer dan acht procent, het hoogste peil sinds 1983. Later vandaag wordt het Europese inflatiecijfer gepubliceerd.

Het CBS publiceerde cijfers op basis van de Europese geharmoniseerde methode. Die verschilt iets van de manier waarop het Nederlandse statistiekbureau normaal de inflatie berekent. Ook voor België ligt het ‘geharmoniseerde’ inflatiecijfer hoger dan dat van Statbel.

De inflatie wordt in heel Europa, en dus ook in Nederland, aangedreven door de sterk stijgende energieprijzen en brandstofprijzen. Er was al schaarste voor de Russische inval in Oekraïne en die oorlog heeft de prijzen nog verder de hoogte in gejaagd. De hoge energieprijzen maken ook andere producten duurder. Bedrijven rekenen de hogere productiekosten door aan de consument.

Net vandaag gaat in Nederland een accijnsverlaging in aan de pomp. Een volle tank wordt zo ongeveer 8 euro goedkoper.