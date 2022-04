Ons land is vanmorgen ontwaakt met een dun laagje sneeuw. Ook de komende uren valt er nog sneeuw of smeltende sneeuw over het hele land. Nadien wordt het droger vanaf het noorden met kans op een winterse bui. Maxima van -2 tot +6 graden en een goed voelbare wind. Dat meldt het KMI.

Vrijdagochtend trekt de winterse neerslagzone geleidelijk richting de Franse grens en het zuidoosten, waardoor het droger wordt over het noorden van het land. De meest actieve neerslag verwachten we over het centrum en het westen, en op het einde van de voormiddag gaat de sneeuw over in smeltende sneeuw in Laag- en Midden-België.

In de namiddag ontstaan er enkele opklaringen over het uiterste westen, maar over de oostelijke landshelft blijft de kans op enkele winterse buien bestaan. De maxima schommelen tussen -2 graden in de Hoge Venen, +4 graden in het centrum en +6 graden aan zee. De noordoostenwind wordt vrij krachtig in binnenland en blijft krachtig waaien aan zee. We verwachten rukwinden tot 50 of 60 km/u in het binnenland en tot 70 km/u aan zee.

Opklaringen

Vrijdagavond en -nacht is het eerst nog zwaarbewolkt, maar geleidelijk breiden de opklaringen zich uit over de westelijke landshelft. Ten zuiden van Samber en Maas blijft lichte sneeuwval bij tussenpozen mogelijk. Aan het einde van de nacht verwachten we enkele winterse buien in de kuststreek. De minima liggen tussen -5 graden in de hoge Ardennen, -1 of -2 graden in Laag- en Midden-België en +2 graden aan zee. Er staat een matige, en aan zee vrij krachtige wind uit noordelijke tot noordoostelijke richtingen. We verwachten rukwinden tot 50 of 60 km/u.

Zaterdagochtend zijn er eerst brede opklaringen over de westelijke landshelft. Nadien wordt de stroming noordelijk tot noordoostelijk en dus licht onstabiel; de bewolking neemt toe en ’s namiddags vallen er winterse buien. Deze zijn over het algemeen niet erg actief, maar komen frequent voor in het westen van het land en ten zuiden van Samber en Maas.

In de Ardennen verwachten we enkele sneeuwbuien. Over het westen blijven er ook enkele mooie opklaringen mogelijk. De buienneiging neemt af tegen de avond. De maxima schommelen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +7 graden in het westen bij een matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit noordnoordoost.

Droge Ronde van Vlaanderen

Na een koude nacht met vrijwel algemene vorst krijgen we zondag meestal droog weer met een wisselende bewolking. Vooral aan zee en in de gebieden dicht bij de Nederlandse grens kan er wat lichte neerslag vallen. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het centrum. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden tot het noordoosten, die vervolgens krimpt naar het noorden tot het noordwesten.