Gevaar voor gladde wegen door winterse neerslag

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor mogelijk gladde wegen vanaf donderdagavond tot vrijdag in de voormiddag door de voorspelde sneeuwval. Eerder op de dag het KMI al een ‘code geel’ uitgevaardigd voor heel het land, op de kust na.

De sneeuw kan tijdelijk blijven liggen op wegen en fietspaden, zegt Wegen en Verkeer. ‘Over het grootste deel van Vlaanderen cirkelen de wegdektemperaturen deze nacht rond het vriespunt. De combinatie van vrieskou en sneeuwval zorgt wellicht voor gladheid, vannacht en morgenvroeg.’

Weggebruikers wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn. De strooidiensten volgen de situatie op, klinkt het nog. Dit winterseizoen gebruikte de beheerder van de Vlaamse gewest- en snelwegen al 15.800 ton strooizout, een laag volume ten opzichte van het jaargemiddelde van 40.000 ton, klinkt het. Het winterseizoen van de Vlaamse strooidiensten loopt nog tot 25 april.

Code geel

Het KMI vaardigde een code geel uit voor gladheid vanaf de avond tot vrijdag in de namiddag. Enkel voor de kust is er geen waarschuwing.

‘Vanavond valt er in de Ardennen wat lichte winterse neerslag (sneeuw op de toppen). In het westen en noordwesten verschijnen winterse buien, met veelal smeltende sneeuw, vanuit het noorden. Vanaf middernacht trekt een sneeuwzone ons land binnen vanuit het noorden met in het binnenland smeltende sneeuw, overgaand in sneeuw. Daarbij kan tegen vrijdagochtend zo’n 2 of 3 cm sneeuw liggen op meerdere plaatsen.’

‘Nabij de Nederlandse grens en over de Hoge Venen kan dat oplopen naar zo’n 5 cm. Aan zee is de kans op een sneeuwlaag kleiner. De meeste neerslag is bestemd voor de provincies Antwerpen, (het westen van) Vlaams- en Waals- Brabant, Oost- en West- Vlaanderen en Henegouwen’, aldus het KMI.

De neerslagzone trekt vrijdag in de voormiddag naar het zuiden. ‘Op het eind van de neerslagzone kan het sneeuwdek in vele streken groeien tot 3 à 5 cm, plaatselijk een beetje meer, maar deze sneeuwlaag zal nadien beginnen weg te smelten (uitgezonderd in de Ardennen). In de loop van de namiddag wordt het geleidelijk droger, al blijft de kans op wat (smeltende) sneeuw aanwezig’, dixit het KMI.