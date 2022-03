Vlaanderen creëert 30.000 opvangplaatsen voor Oekraïners

De Vlaamse regering creëert 12.000 extra plaatsen, een centrale databank en meer geld voor gemeentes en scholen.

De Vlaamse regering heeft een plan klaar om tegemoet te komen aan de verwachte instroom van Oekraïense vluchtelingen: ze gaat 12.000 extra opvangplaatsen creëren tegen half juni, naast de 18.000 die al waren voorzien. Ook gaat ze gemeentes die vluchtelingen willen huisvesten, financieel ondersteunen: lokale besturen krijgen subsidies om een woonzorg­centrum of klooster op te knappen. Daarnaast kunnen ze rekenen op steun om op korte termijn hotel­kamers, pensions of vakantie­woningen te huren. Dat moet 10.000 plaatsen opleveren. Ten slotte mikt de regering op 1.250 plaatsen in de zogenaamde ‘nooddorpen’. ‘Voor de opvang gaan we voor plaatsen geschikt voor langdurig verblijf, maar op een manier die de reguliere woningmarkt maximaal ontziet. We willen de instroom een stapje voor blijven, zonder overcapaciteit te subsidiëren’, zegt minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA).

Om de opvangplaatsen in kaart te brengen, lanceert de regering een ‘huisvestingstool’, een centrale databank waarin alle opvangadressen worden opgenomen. Een ‘regioteam’ moet de spil vormen tussen gemeentes, gouverneurs, en de Vlaamse overheid.

Ook het onderwijs krijgt extra middelen: per anderstalige leerling jonger dan vijf jaar zal een school kunnen rekenen op een vergoeding van 950 euro.

Van de 5.809 Oekraïense vluchtelingen die tot nu toe nood hadden aan opvang door de overheid, werd 32,4 procent gehuisvest in Vlaanderen. Dat aantal zal nog stijgen, want ondertussen zijn zo’n vier miljoen Oekraïners op de vlucht.