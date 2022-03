Trump vraagt hulp aan Poetin

Als Donald Trump onder druk staat, kiest hij vaak voor de ­tegenaanval.

In een tv-interview met de dubieuze John Solomon deed Trump een rechtstreekse oproep aan Vladimir Poetin om kwalijke informatie vrij te geven over Hunter Biden, de zoon van de president. ­

Tijdens de verkiezingen van 2020 zette Trump al zwaar in op het zwartmaken van Hunter om zo zijn vader te beschadigen: hij chanteerde zelfs Volodimir ­Zelenski om hem te helpen met die beschadigings­operatie. Nu begon Trump opnieuw over miljoenen aan smeergeld die Hunter Biden zou hebben gekregen van de ex-burgemeester van Moskou. ‘Poetin weet dat, het zou fijn zijn als hij de waarheid met ons zou delen’, zei hij.

De woordvoerder van het Witte Huis, ­Kate Bedingfield, reageerde afgemeten. ‘Wat voor een Amerikaan, ex-president dan nog, vindt dit een gepast moment om op te scheppen over zijn goede relaties met Poetin? Er is er maar één: Donald Trump.’

Het is niet de eerste keer dat Trump openlijk Rusland oproept om roddels te verspreiden: dat deed hij ook in de campagne tegen Hillary Clinton in 2016.