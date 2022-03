Nieuwe juridische stappen rond Arco

De Arco-saga zou nog een nieuw hoofdstuk kunnen krijgen. Deminor overweegt nieuwe juridische stappen.

Deminor heeft ongeveer 5.000 gedupeerde Arco-coöperanten aangetrokken voor een nieuwe juridische procedure. In de komende maanden valt de beslissing welke stappen precies zullen volgen, zegt Erik Bomans van het juridisch advieskantoor. Deminor verloor vorig jaar voor de Brusselse ondernemingsrechtbank nog een rechtszaak namens zowat 2.200 coöperanten van Arco, de toenmalige financiële arm van de christelijke arbeidsbeweging die in de nasleep van de val van bankgroep Dexia eind 2011 zelf over de kop ging. Het advieskantoor wilde via de rechtszaak tegen Arco, Belfius - rechtsopvolger van Dexia - en de Belgische staat - betrokken via de inmiddels na een lange juridische weg afgevoerde staatswaarborg - een schadevergoeding bekomen. De zaak werd gepleit in de oude gebouwen van de Navo.

Deminor kondigde reeds aan in beroep te gaan tegen de uitspraak die in november viel. Maar het advieskantoor werkt op twee sporen. Deminor riep nieuwe gedupeerde Arco-coöperanten op om zich te registreren met het oog op nieuwe ‘juridische stappen’. De registratieperiode liep initieel tot en met donderdag, maar inmiddels is beslist om die te verlengen tot een latere datum. ‘Vandaag zijn er ongeveer 5.000 registraties. De cijfers blijven wekelijks toenemen en de groei versnelt nog’, aldus Bomans.

• ‘Ik heb meer dan een jaar loon verloren aan Arco’

Donderdag liet de belangenorganisatie ArcoClaim weten dat het aan de rechter zal vragen een gerechtelijk bemiddelaar aan te stellen. Zo zou een minnelijke schikking in de zaak gevonden moeten kunnen worden.

Bomans van Deminor stelt vast dat er in het verleden weinig animo was voor bemiddeling. ‘Daarvoor moet je met twee zijn. Een bemiddeling is pas succesvol als de wil er is om het geschil te beëindigen. Er zijn pogingen geweest. Maar telkens toen het ernstig werd, is er uiteindelijk niet tot een akkoord gekomen’, aldus Bomans.

Ongeveer 800.000 Arco-coöperanten speelden met het Arco-debacle zowat 1,5 miljard euro van hun spaarcenten kwijt.