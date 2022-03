Republikeins Congreslid onder vuur na uitspraken over orgieën en cocaïne

De leider van de Republikeinse minderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden bekijkt welke sancties hij kan ondernemen tegen partijgenoot Madison Cawthorn. De uitspraken van het jonge Congreslid (28) over seks en drugs in de politieke kringen van Washington worden hem niet in dank afgenomen.

Cawthorn deed zijn uitspraken als gast bij de podcast Warrior Poet Society. Gevraagd of de Netflix-reeks House of cards, over immorele politici in Washington, in de buurt komt van de realiteit, antwoordde hij: ‘Het enige wat niet klopte aan de serie, is dat je er nooit zo snel een wetsontwerp over onderwijs goedgekeurd krijgt.’

De jongeman, die North Carolina vertegenwoordigt in het Huis van Afgevaardigden, kreeg naar eigen zeggen ook al oneerbare invitaties van de veelal oudere collega-politici in Washington. ‘Plots wordt je uitgenodigd: ‘We houden een soort van seksuele bijeenkomst in één van onze huizen, je moet ook komen.’ Eerst vroeg ik me af waar ik voor gevraagd werd, en dan besef je dat het om een orgie gaat.’

‘Sommige mensen die de beweging aanvoeren tegen verslaving in ons land, zie je recht voor je neus een sleutelpunt cocaïne in hun neus steken, en dan denk je: ‘Wow, het gaat er hier wild aan toe’’, verklaarde Cawthorn nog.

Gelogen of overdreven

Kevin McCarthy, leider van de Republikeinse minderheid in het Huis, noemde de uitspraken van Cawthorn al ‘onaanvaardbaar’ en bekijkt eventuele sancties. ‘Ik heb hem gezegd dat ik hem niet langer vertrouw en heb hem uitgelegd dat ik dit ongehoord vind. Je kan niet zomaar zeggen dat dit niet opnieuw mag gebeuren. Hij heeft heel wat leden kwaad gemaakt.’

Ondertussen zou Cawthorn aan McCarthy ook hebben toegegeven dat hij gelogen had of overdreef. ‘Zo denkt hij dat hij mogelijk een medewerker vanop 100 yards (zo’n 90 meter) afstand cocaïne zag gebruiken in een parkeergarage. Er is geen bewijs van zijn verklaringen. Ik heb hem gezegd dat je zo’n dingen niet kan maken, dat straalt negatief af op iedereen binnen het Congres en op het land in zijn geheel.’

Cawthorn is het eerste lid van het Huis van Afgevaardigden dat geboren werd in de jaren 90. Hij behoort tot de rechtervleugel en trok als fervent aanhanger van ex-president Donald Trump de legitimiteit van de verkiezingsoverwinning van Democraat Joe Biden in twijfel. Cawthorn geraakte gedeeltelijk verlamd bij een auto-ongeval en zit sindsdien in een rolstoel.