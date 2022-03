Poetin: ‘Russisch gas moet vanaf vrijdag in roebels worden betaald’

Russisch gas moet vanaf vrijdag, 1 april, met roebels worden afgerekend. Zo niet plegen de kopers uit het Westen contractbreuk en worden de leveringen gestopt. Dat verklaarde Vladimir Poetin vandaag op tv.

Poetin eiste dat vorige week al van ‘onvriendelijke’ landen die sancties hebben ingesteld tegen Rusland wegens de oorlog in Oekraïne, zoals de EU en Groot-Brittannië, voortaan hun gas zouden betalen in roebels. Maar nadat het Westen dat heeft geweigerd, liet de woordvoerder van het Kremlin, Dimitri Peskov, woensdag plots verstaan dat die roebel-verplichting werd uitgesteld. ‘Betalingen en leveringen zijn een tijdrovende procedure’, klonk het toen nog.

Wanbetaling

Maar vandaag neemt het Kremlin opnieuw een bocht in het gevoelige dossier. De Russische president Vladimir Poetin kondigde persoonlijk aan op de Russische televisie dat kandidaat-kopers roebelrekeningen moeten openen bij Russische banken om voor hun gasleveringen te betalen. Doen ze dat niet, dan wordt dat beschouwd als een wanbetaling, met alle gevolgen van dien. Dan worden de gasleveringen stopgezet. Hij voegde er wel aan toe dat het de bedoeling is van Rusland om aan alle verplichtingen van de lopende langetermijngascontracten te voldoen.

De aankondiging komt voor velen als een verrassing.

De Italiaanse premier Mario Draghi zei eerder op de dag nog dat hij garanties had gekregen van Poetin dat er nog steeds met euro’s kon worden betaald. ‘Wat ik begreep, maar ik kan verkeerd zijn, is dat de conversie van de gasbetalingen een interne kwestie is van de Russische federatie’, zei de Italiaanse premier Mario Draghi na een telefoongesprek met Poetin. Op dit moment is dan ook nog onduidelijk of de speciale bankrekeningen een manier kunnen zijn om toch in euro’s te betalen terwijl de Russen roebels ontvangen. Dat zou dan gebeuren via rekeningen die het Westen moet openen bij Gazprom Bank International.

risisteams

De Europese Unie is voor zo’n 40 procent van haar aardgas afhankelijk van Rusland, met Duitsland, Italië en Oostenrijk als grootste afnemers. Westerse bedrijven en regeringen hebben de Russische eis om in roebel te betalen eerder op de week nog verworpen. Onder meer Duitsland bestempelt de stap als contractbreuk, omdat eerder was afgesproken af te rekenen in euro’s of dollars.

• Grote markt | De misleidende comeback van de roebel

In navolging van Duitsland lieten verschillende EU-landen, waaronder Frankrijk, Oostenrijk en Griekenland, gisteren al weten dat ze zich volop aan het voorbereiden zijn voor een noodscenario waarin Rusland de gasleveringen alsnog stopzet. Crisisteams houden er spoedoverleg met grote gebruikers en leveranciers, om te kijken wie er in geval van tekorten prioritair gas blijft krijgen.

Scholz buigt niet

Duits bondskanselier Olaf Scholz reageerde al standvastig. ‘Duitsland zal voor Russisch gas blijven betalen in euro’s en dollars’, aldus Scholz. Hij koestert nog steeds de hoop om onafhankelijk te worden van Russisch gas. ‘Maar dat zal langer duren dan tot het einde van het jaar.’

De Duitse minister van Economie Robert Habeck liet inmiddels verstaan dat hij niet verwacht dat de aankondiging een wezenlijk effect zal hebben op de gasleveringen vanuit Rusland. ‘Wat betreft het dreigement, de aankondiging of het plan van Poetin - we weten echt niet meer hoe we het moeten noemen - om in roebels betaald te worden: het belangrijkste is dat de contracten nageleefd worden.’