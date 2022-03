De Brusselse politie heeft opnieuw een opsporingsbericht verspreid voor een aantal personen dat betrokken was bij de rellen na een coronabetoging. De politie zoekt dertien personen die op 21 november 2021 een supermarkt op de Steenkoolkaai in Brussel hebben geplunderd. Met bovenstaande beelden hoopt de politie voldoende tips binnen te krijgen om de daders te vatten.

Sinds januari 2020 vonden er in Brussel negen manifestaties plaats: sommige verliepen vreedzaam, terwijl andere in hevige rellen uitmondden. In onderstaande video maken we de balans op.