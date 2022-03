Podcasttips | Audioparels rapen aan de kust

De hoofdstad van de podcast is dit weekend Oostende. Het DS Podcastfestival verzamelt de crème de la crème van de audiowereld. Een greep uit de verborgen parels op het programma.

Met het podcastfestival in aantocht hebben we deze week extra aandacht voor de toekomst van het medium. Mogen podcasts nog lange verhalen vertellen, vroeg ik me af in de dinsdagkrant. Het verhalende genre dreigt het onderspit te delven tegenover goedkopere talkshows. Collega Cathérine De Kock legde dan weer uit waarom die praatprogramma’s zo onweerstaanbaar zijn. En dan is er nog een derde genre: de nieuwspodcast. Wat is de impact daarvan op de journalistiek? Dominique Deckmyn sprak met audiojournalisten van de BBC, De Standaard en NRC.

Dit weekend is het dan eindelijk zover. We toveren het Kursaal in Oostende om tot een audiotempel. Je kan zaterdag de hele dag door aansluiten bij live-opnames, luistersessies en panelgesprekken. Over grote namen als Brian Reed en Connor Ratliff schreef ik al uitvoerig, maar in deze nieuwsbrief wil ik de aandacht vestigen op de verborgen parels van het festival.

1. Guinevere daalt de torenkamer af

Chef DS Letteren Guinevere Claeys verhuisde vier jaar geleden van Gent naar Oostende. Om de stad, haar inwoners en haar liefhebbers beter te leren kennen ontvangt ze telkens een van hen op acht hoog, in de torenkamer van residentie Beausite. Met zicht op zee sprak ze al met Selah Sue, Luc Zeebroek (Kamagurka), Lize Spit en Caroline Pauwels.

Oostende bonsoirwerd gemaakt in opdracht van Toerisme Oostende, maar de gesprekken deinen vooral mee op het ritme van de zee. Chefkok Willem Hiele zal het uiteraard niet nalaten om favoriete plekken als café Lafayette te noemen, maar hij blikt ook openhartig terug op de storm waarin hij verzeild raakte na de Michelinster. Het inspireert hem om op het einde voor te lezen uit zijn poëtische notities. Een onverwacht pakkend moment.

Op het podcastfestival verlaat Guinevere haar torenkamer en ontvangt ze Wouter Deprez in de Club van het Kursaal voor een liveopname. Niet op acht hoog, maar wel met zicht op zee.

Beluister ‘Oostende bonsoir’ >

Ook radiopresentator Wim Oosterlinck tekent present voor een liveopname. Met Drie boeken heeft hij misschien wel de populairste literaire podcast van Vlaanderen. In Oostende vraagt hij Abbie Boutkabout naar de drie titels die je volgens haar gelezen moet hebben.

Boutkabout is een minder bekende naam dan eerdere gasten als actrice Lynn Van Royen, politicus Bart Somers of tienkamper Thomas Van der Plaetsen. Toch loont het om haar te leren kennen. Met This is what I read maakte ze zelf een meer dan uitstekende boekenpodcast, waarbij de focus op dekolonisatie en intersectionaliteit lag.

Beluister ‘Drie boeken’ >

Beluister ‘This is what I read’ >

Jil Mathieu van ‘Vruchtvlees’ Foto: Frederiek Vande Velde

2. De opwindendste podcast van de avond

Podcasts over seks zijn er genoeg, maar podcasts die zelf seks zijn? Daar bezit Vruchtvleeseen unieke positie. Copywriter Jill Mathieu maakt verrukkelijke audioporno, waarbij het vrouwelijke genot centraal staat. Of zoals ze zelf zegt: ‘Er was nog niemand die dirty talkt in het Vlaams.’ Benieuwd hoe dat klinkt? Kom het zaterdag zelf ervaren tijdens de latere uurtjes in onze luisterpod.

Beluister ‘Vruchtvlees’ >

Hoe bericht je correct over moordzaken? Dat zullen journalisten Geert Op ’t Eynde en Kato Poelmans uitleggen. Foto: HBVL

3. True crime onder de loep

Misdaadjournalisten en truecrimeliefhebbers zijn het gewoon om misdrijven onder de loep te nemen. Journalisten Geert Op ’t Eynde en Kato Poelmans draaien voor één avond de lens naar het genre zelf. Voor Het Belang van Limburg maken ze de podcast Van moord tot verdict, waarbij ze Limburgse moorden analyseren met de hulp van nabestaanden, rechercheurs en kroongetuigen.

Hoe doe je dat op een correcte manier? Wat zijn de valkuilen? Gezien de enorme populariteit van true crime zijn het essentiële vraagstukken. Geert Op ’t Eynde en Kato Poelmans geven een masterclass.

Beluister Van moord tot verdict >

Dit was dus nog maar een greep uit het rijkgevulde programma. De volledige line-up en tickets vind je terug op de website van het podcastfestival.

Hopelijk tot dan!

