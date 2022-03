Dit zijn de drukste wegen tijdens de paasvakantie

Goed nieuws voor vakantiegangers: de paasvakantie start rustig op de baan. Elders in Europa begint het paasverlof later. Een overzicht van de drukke routes naar uw vakantiebestemming.

Weekend van 1 tot 3 april

Op Belgische wegen wordt het druk: in de richting van de kust en de Ardennen worden van vrijdag- tot zaterdagmiddag files verwacht. Wie op weekend naar het buitenland vertrekt, heeft een rustigere route: op Europese wegen verloopt het verkeer vlot.

Weekend van 8 tot 10 april

Touring verwacht op zaterdag 9 april druk verkeer met kans op files in België, Zwitserland, Oostenrijk en Spanje. In andere landen worden geen verkeersproblemen verwacht.

Weekend van donderdag 14 tot maandag 18 april (paasweekend)

België

Tijdens het paasweekend vertrekt u best vrijdagochtend vroeg of later op de avond. Op zaterdag stelt u uw vertrek beter uit tot de middag. Vanaf de late voormiddag wordt op vrijdag grote drukte verwacht op Belgische wegen. Op maandag zullen terugkerende vakantiegangers vanaf de late namiddag het verkeer vertragen.

Frankrijk

Vrijdag 15 april worden lange files verwacht in heel Frankrijk. Op zaterdag is de kans op files beperkt, behalve in Noordwest-Frankrijk. Zondag wordt een verkeersluwe dag, op maandag kunt u opnieuw kort in de file komen te staan.

Duitsland

Op donderdag en vrijdag is het vooral in Zuid-Duitsland erg druk richting Oostenrijk en Zwitserland. Op zaterdag wordt het druk, maar loopt het verkeer waarschijnlijk vlot, op maandag hoeft u geen problemen te verwachten.

Zwitserland, Oostenrijk en Italië

Op donderdag is er in deze landen druk maar vlot verkeer. Vrijdag wordt een dag met erg moeizaam verkeer met files richting zuiden in Zwitserland en Oostenrijk. In Italië is het dan iets minder druk. Op zaterdag blijft het druk in Oostenrijk richting zuiden, maar in Zwitserland en Italië verloopt het verkeer dan vlot. Op maandag brengt de exodus uit de vakantiebestemmingen opnieuw verkeersproblemen met zich mee in Zwitserland, Oostenrijk en Italië.

Spanje

Zowel bij vertrek op vrijdag als terugkeer op maandag kunt u in kleinere files komen te staan.

Bekijk de filegevoelige wegen tijdens het paasweekend op de interactieve kaart, of raadpleeg de lijst die eronder staat.

De A10 Parijs - Bordeaux

De A6 Parijs - Lyon

De A40 tussen Mâcon en Chamonix

De A43 tussen Lyon en Chambéry

De N90 tussen Albertville en Bourg-Saint-Maurice

De A7/A9 Lyon - Orange - Spanje

Toegangswegen tot wintersportoorden

De A3 Keulen - Frankfurt - Neurenberg - Passau

De A9 Neurenberg - München

De A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A7 Ulm - Oostenrijk

A5 Karlsruhe - Bazel