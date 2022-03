De Oekraïense president Volodimir Zelenski geeft donderdagmiddag tijdens de plenaire vergadering in de Kamer een speech. Volg het hierboven live mee.

Zelenski speechte de voorbije weken via videoverbinding onder meer al voor het Amerikaanse Congres, het Britse Lagerhuis, de parlementen van Italië, Frankrijk, Denemarken en Duitsland en het Europees Parlement. Telkens werd hij na zijn pleidooien getrakteerd op staande ovaties en veel bijval.

Tweede Kamer

Donderdagvoormiddag heeft de president de Nederlandse Tweede Kamer toegesproken. Daar riep hij op tot een boycot van zowel gas als olie uit Rusland en het opschorten van alle handel met het land. Zelenski memoreerde ook het neerschieten van vlucht MH17 in 2014, een daad die volgens hem ‘niet te vergeven’ is en waar Rusland voor gestraft had moeten worden.