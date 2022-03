Afgelopen jaar werd tien procent meer euthanasie verleend

In 2021 werden 2.699 gevallen van euthanasie geregistreerd, of 10 procent meer dan een jaar eerder. Het ging vooral om mensen tussen 60 en 89 jaar. Er werd geen euthanasie verleend aan minderjarigen.

Twee op de drie patiënten die overleden aan euthanasie waren 70 jaar of ouder en ruim 40 procent was ouder dan 80 jaar. Euthanasie blijft beperkt onder de leeftijd van 40 jaar (1,4 procent). Dat blijkt uit cijfers van de federale evaluatiecommissie euthanasie.

Het aantal keer dat euthanasie thuis (54,3 procent) en in ziekenhuizen (29,6 procent) plaatsvond, bleef stabiel, terwijl er een lichte stijging vast te stellen is in woonzorgcentra (14,3 procent). In de meerderheid van de gevallen (84,1 procent) werd door de arts het overlijden verwacht binnen afzienbare termijn.

De belangrijkste groep van ziekten waarbij euthanasie werd uitgevoerd, zijn de kankers (62,8 procent). Het ging vooral om kankers van het spijsverteringsstelsel, het ademhalingsstelsel en de borst. Zoals te verwachten, was 98,8 procent van deze patiënten terminaal.

Ze verzochten euthanasie onder meer omdat er geen kans op genezing meer was, ze te veel pijn hadden door uitzaaiingen en/of uit angst voor het verdere aftakelingsproces. Naast het fysieke lijden wordt er vaak ook gesproken over ernstig psychisch lijden. Er werd ook frequent vermeld dat de patiënt euthanasie verkoos boven palliatieve sedatie.

Medisch lijden

Het aantal mensen dat euthanasie kreeg vanwege polypathologie, of een combinatie van invaliderende ziekten, bleef stabiel op 17,7 procent. Ruim 70 procent van deze groep was ouder dan 80 jaar. Ook hier is de grondslag medisch lijden. Levensmoeheid alleen is geen afdoende reden voor euthanasie, beklemtoont de evaluatiecommissie euthanasie die deze cijfers vrijgeeft.

Er werd ook euthanasie verleend aan 24 psychiatrische patiënten. Dat is vergelijkbaar met de vorige jaren. Ook het aantal wilsbekwame patiënten met cognitieve stoornissen zoals ziekte van Alzheimer, een vorm van dementie, bleef stabiel: 26 in 2021 tegenover 22 in 2020 en 26 in 2019. Dementie is een onbehandelbare aandoening waarbij zowel de bewustzijnsinhoud als de bewustzijnsgraad wordt aangetast. Vooralsnog is euthanasie niet mogelijk bij mensen met gevorderde dementie.

Minder dan een procent van de gevallen van euthanasie werd uitgevoerd op basis van een voorafgaande wilsverklaring euthanasie en dit bij patiënten die onomkeerbaar buiten bewustzijn waren.