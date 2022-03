Man aangehouden voor dodelijke schietpartij in Nederlandse Zwolle

De Nederlandse politie heeft een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van twee mannen in een vestiging van fastfoodketen McDonald’s in Zwolle, in het noordoosten van Nederland.

De 32-jarige man heeft zichzelf woensdagavond gemeld op het politiebureau in Deventer. Over een mogelijk motief voor het misdrijf heeft de politie nog niks bekendgemaakt.

Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog en de man wordt verhoord. Over zijn woonplaats en zijn relatie tot de slachtoffers kan desgevraagd nog niets worden gemeld. Bij het drama kwamen twee mannen van 57 en 62 jaar uit Zwolle om het leven.

Verschillende Nederlandse media melden dat de slachtoffers twee broers van Turks-Koerdische komaf zouden zijn, die meerdere restaurants in de omgeving van Zwolle runden. Ten tijde van de schietpartij, aan het begin van de avond, was het druk in het restaurant. Veel mensen, waaronder kinderen, waren getuige van de gebeurtenissen.