Ambassadeur niet welkom bij proces tegen Australische journaliste in Hongkong

De Australische ambassadeur in China is donderdag niet toegelaten tot de rechtszaal bij de de eerste zitting van het proces tegen de Chinees-Australische journaliste Cheng Lei. Dat meldt persagentschap Reuters.

Ambassadeur Graham Fletcher noemt de gang van zaken ‘zeer zorgwekkend, onbevredigend en betreurenswaardig’ en zei geen vertrouwen te kunnen hebben in de geldigheid van een proces dat achter gesloten deuren plaatsvindt. Hij voegde daar nog aan toe dat Australië ‘sterk zou blijven pleiten voor de rechten en belangen van mevrouw Cheng Lei’.

Cheng zit sinds augustus 2020 in de cel en werd in februari 2021 officieel in staat van beschuldiging gesteld voor het ‘lekken van Chinese staatsgeheimen’. Meer details over de tenlastelegging zijn niet bekend, maar de aanklacht tegen de vrouw zou de reden zijn dat Fletcher niet bij het proces aanwezig mocht zijn. In China zijn rechtszaken die met staatsgeheimen te maken hebben niet publiekelijk toegankelijk.

Flechter zegt echter dat uit de consulaire overeenkomst tussen China en Australië duidelijk blijkt dat ambassadepersoneel rechtszaken moeten kunnen bijwonen. Cheng heeft de afgelopen negentien maanden wel bezoek mogen ontvangen van het ambassadepersoneel.

Staatsomroep

Als kind emigreerde Cheng met haar ouders naar Australië, op latere leeftijd keerde ze naar haar geboorteland terug om daar in de journalistiek te gaan werken. Ten tijde van haar arrestatie was ze presentator bij de Engelstalige Chinese staatsomroep CGTN.

De familie van Cheng houdt vol dat zij onschuldig is. Wanneer er een uitspraak in de zaak te verwachten valt is niet duidelijk.