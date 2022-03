De Amerikaan Taylor Vonfeldt was dinsdagnacht op de juiste plaats, op het juiste moment. Tijdens een onweer wist hij met zijn gsm beelden te maken van een indrukwekkend natuurfenomeen: opwaartse bliksemschichten leken uit de grond te ontspruiten. De Nationale Weerdienst van de VS had die nacht gewaarschuwd voor hevig onweer in de stad Wichita, in Kansas.