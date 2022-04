‘Vrouwenwielrennen is zoals een spannende serie, je bent direct verslaafd’

Nog niet zo heel lang geleden was er weinig plaats voor vrouwen in het wielrennen. Nu staat het vrouwenwielrennen op de drempel van de grote doorbraak. Het talent is er. Het prijzengeld wordt hier en daar toch al gelijkgetrokken met de mannen, de omkadering wordt professioneler. 2022 wordt een mijlpaaljaar voor het vrouwenwielrennen genoemd, maar is dat ook zo?





Wielerjournalist Benedict Vanclooster volgt het vrouwenwielrennen van het eerste uur, hij legt uit wat er nog moet gebeuren om de sport naar een topniveau te brengen.

