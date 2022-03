Het moreel onder Russische soldaten in Oekraïne is laag, troepen zouden weigeren bevelen op te volgen en er is een tekort aan wapens. Dat heeft Jeremy Fleming, chef van de Britse inlichtingendienst GCHQ, gezegd. Volgens Fleming zouden de Russen zelfs per ongeluk een eigen vliegtuig uit de lucht hebben geschoten.

Fleming verklaarde tijdens een werkbezoek in Australië dat de Russische president Vladimir Poetin de situatie in Oekraïne erg slecht zou hebben ingeschat en dat zijn raadgevers schrik zouden hebben om de Russische president de waarheid te vertellen. ‘Maar zelfs dan moet de ernst van de inschattingsfouten helemaal duidelijk zijn voor het regime’, aldus de Brit op de universiteit van Canberra.

De uitspraken van de GCHQ-baas sluiten aan bij de communicatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten de afgelopen weken. Woensdag zeiden die nog dat Poetin ‘slecht geïnformeerd’ zou worden door zijn adviseurs over de operatie in Rusland.

Chaos

Volgens Fleming heerst er ‘chaos’ binnen het Russische leger, dat wordt geteisterd door allerhande problemen. De inlichtingenchef gaf geen details over zijn beweringen. Zo is het niet duidelijk waar de Russische troepen het eigen toestel neergeschoten zouden hebben.

Rusland beschuldigt het Westen dan weer van leugens over de Russische tegenslagen. Volgens Anatoli Antonov, Russisch ambassadeur in de Verenigde Staten, overdrijven de VS in de berichten over de verliezen van Rusland om de publieke onvrede in Rusland aan te wakkeren. Maar dat zal volgens Antonov niet werken. ‘De beslissing van het Russische leiderschap om een speciale missie uit te voeren, krijgt veel steun van de bevolking. De mensen begrijpen dat het gaat om het verdedigen van de Russische belangen.’