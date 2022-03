Hotel Elektron in Lviv is een voormalig hotel voor spoorwegarbeiders. Vandaag is het een toevluchtsoord voor Oekraïense vluchtelingen. Fotograaf Gert Jochems ging er voor De Standaard op bezoek en sprak met enkelen van hen. Vandaag: het verhaal van Alexandra Grigorovna (84) uit Charkov.