Rusland heeft naar eigen zeggen deze donderdag een wapenstilstand aangeboden in de fel belegerde havenstad Marioepol, in het zuiden van Oekraïne. Het staakt-het-vuren moet de evacuatie van burgers toelaten. Volgens de Russen zou de wapenstilstand vanaf 10.00 uur plaatselijke tijd ingaan.

Of de tijdelijke wapenstilstand in Marioepol er werkelijk zal komen, is nog niet zeker. Oekraïne en Rusland beschuldigden elkaar recent ervan dat ze de evacuatie van burgers uit Marioepol saboteren. In het verleden hebben Russische troepen die de stad omsingelen zich niet gehouden aan een overeengekomen staakt-het-vuren, aldus Oekraïne.