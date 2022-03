Meerdere klanten beschuldigen Brusselse paus ‘nachtclubs’ van drogering en verkrachting

Carl De Moncharline, verbonden aan onder andere Fuse, Wood en Mirano, wordt ervan beschuldigd verschillende bezoekers aan zijn clubs te hebben gedrogeerd en verkracht. Dat schrijft Franstalig medium RTBF op basis van eigen onderzoek.

Meisjes van 16 en 17, jongens ook. Carl De Moncharline wordt door verschillende klanten aan zijn nachtclubs beschuldigd hun te hebben gedrogeerd en verkracht. Dat brengt het medium RTBF woensdagavond naar buiten. RTBF kwam op het spoor van ‘een gekende naam’ door de toespelingen van enkele getuigenissen op de Instagrampagina #Balancetonbar. Verschillende getuigen dat ze in Wood, een technoclub gelegen in Terkamerenbos gedrogeerd en vervolgens aangerand of verkracht werden. Het etablissement moest in 2016 sluiten wegens geluidsoverlast.

Gratis entree

‘Ik was zeventien op dat moment, ik ging regelmatig uit in Wood’, vertelt Valentine (23) aan RTBF. ‘Ik kwam regelmatig met Carl De Moncharline in contact. Hij liet ons soms gratis binnen. Ik had zijn gsm-nummer, als ik hem een sms stuurde om te zeggen met hoeveel ik kwam, mochten we zo doorlopen’, vertelt ze. Die avond zou De Moncharline zich op gewone plek achter de bar bevinden. ‘Hij gaf me een biertje dat niet getapt was van de bar. Vanaf dat moment werd alles wazig. Ik weet niet precies wat erna is gebeurd, maar opeens was ik op de verdieping hoger van Wood. Hij begon me te kussen, me vanboven aan te raken. Ik besefte het mentaal wel, maar fysiek had ik geen controle over mijn lichaam. Ik was verlamd. Ik besefte wat er aan het gebeuren was, dat ik dat niet wou, dat ik wou dat hij ophield, maar ik kon geen geluid of beweging maken’, getuigt de studente.

MDMA in bloed twee slachtoffers

Pas jaren later beseft de studente de zwaarte van wat er die avond gebeurd is, en dient ze klacht in. Daarmee is ze niet alleen. In totaal stelt RTBF weet te hebben van drie klachten tegen De Moncharline. Ook moeder Adèle komt in aanraking met De Moncharline. De gsm van haar dochter staat toevallig op speaker in de auto wanneer twee vriendinnen haar bellen met een noodkreet. Adèle rijdt naar de club, en gaat de twee meisjes halen, die een gelijkaardig verhaal vertellen aan dat van Valentine. De twee zijn 16 en 17 op dat moment. Adèle brengt ze naar het ziekenhuis, waar er MDMA in hun bloed zou gevonden zijn, vertelt ze aan RTBF. Hun moeders zouden later ook klacht indienen, aldus RTBF. Ook Sita, een jongen die 18 was op het moment van de feiten en een ex-medewerkster getuigen bij RTBF, maar dienen geen klacht in.

‘Een zaak geseponeerd’

RTBF kan De Moncharline niet zelf spreken, maar zijn advocaat Jean-Pierre Buyle wil wel reageren. Die ontkent de feiten: ‘de verhalen die verteld worden, komen niet overeen met het profiel van mijn cliënt. Hij werkt reeds 30 jaar in het Brusselse nachtleven, richtte vijf heel succesvolle zaken op, en daar zijn nooit problemen geweest’, aldus Buyle. Wel zou De Moncharline gehoord zijn in een zaak, maar die zou ondertussen zonder gevolg geseponeerd zijn.