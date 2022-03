Brusselse politie-inspecteur opgepakt, ook huiszoeking in politiecommissariaat

Het gerecht heeft een politieman van de zone Brussel-Zuid gearresteerd. Er was ook een huiszoeking in het commissariaat in Vorst. De zone bevestigt het nieuws, maar kan niets meer kwijt over het onderzoek.

De politie-inspecteur, B.W. (54) werd bij hem thuis in Molenbeek gearresteerd. Daarna gingen de speurders naar het commissariaat waar ze zijn locker doorzochten. Het parket kan op dit moment niets kwijt over het onderzoek. Mogelijk gaat het om een onderzoek in het dossier cryptofoons Sky-ECC. Met die toestellen - waarvan men dacht dat ze niet afgeluisterd of uitgelezen konden worden - communiceerde de onderwereld met ‘mensen uit de bovenwereld’ die hen nuttige informatie konden geven. Er lopen al tientallen dossiers sinds de cryptofoons gekraakt werden door de politie.