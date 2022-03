Bruce Willis stopt met acteren door gezondheidsproblemen

Acteur Bruce Willis (67) zet een punt achter zijn carrière. Dat schrijft zijn dochter Rumer Willis op Instagram. Willis kreeg te horen dat hij lijdt aan de taalstoornis afasie.

‘Als gezin willen we jullie meedelen dat Bruce recentelijk enkele gezondheidsproblemen heeft gehad en de diagnose van afasie heeft gekregen’, schrijft dochter Rumer Willis in naam van de familie. ‘Daarom en na lang nadenken heeft Bruce besloten om een punt te zetten achter de carrière die zo veel voor hem heeft betekend.’

Afasie is een taalstoornis waarbij patiënten moeite hebben met begrijpen of zich moeilijk kunnen uiten, veroorzaakt door een hersenletsel of een beroerte.

De Amerikaanse acteur is vooral bekend om zijn rol in de Die Hard-films. Die films betekenden zijn doorbraak als filmacteur. Daarvoor, in de jaren tachtig, maakte hij al naam in de televisiereeks Moonlighting. Intussen is zijn palmares indrukwekkend. Zo speelde hij in Pulp Fiction, 12 Monkeys, The fifth element, The sixth sense en recent nog in Edwards Nortons regiedebuut Motherless Brooklyn.

Hij was 23 jaar lang getrouwd met actrice Demi Moore, met wie hij drie dochters heeft. Hij heeft ook twee dochters met zijn tweede vrouw, Emma Heming Willis.