Innig kussende Zuhal Demir en Tinne Van der Straeten duiken op in Antwerps straatbeeld

Twee energieministers die elkaar innig kussen: dat opvallende beeld van Zuhal Demir (N-VA) en Tinne Van der Straeten (Groen) is te bewonderen op de Leopoldplaats in Antwerpen. De muurschildering is een initiatief van het energieplatform Bolt.

De innige kus tussen de Vlaamse en federale ministers van Energie doet denken aan de beroemde muurschildering met voormalig Russisch president Leonid Brezjnev en zijn Oost-Duitse collega Erich Honecker aan de Berlijnse muur. Met de kus van beide ministers wil Bolt de politiek wakkerschudden en aanzetten tot ‘een solidair en duurzaam klimaatbeleid’.

Ik deel de urgentie met @boltenergie voor een ambitieus klimaatbeleid. Intense samenwerking is cruciaal, I'm all in.



Je kan rekenen op mijn passie @Zu_Demir, maar laten we het daarbij vooral professioneel houden. ?? pic.twitter.com/J3hWCjj4ZS — Tinne Van der Straeten (@TinneVdS) March 30, 2022

’Al bijna twintig jaar zijn onze regeringen bezig met het zoeken naar duurzame energieoplossingen’, zegt Pieterjan Verhaeghen, medeoprichter en ceo van Bolt. ‘Maar er is een duidelijk gebrek aan een samenhangend plan rond hernieuwbare energieproductie dat gedragen wordt over de partij- en gewestgrenzen heen. We merken dat de samenwerking tussen de regeringen stroef verloopt. Samen zouden ze nochtans de verduurzaming van Vlaanderen en België een serieuze boost kunnen geven. Tijd voor verzoening en om een broodnodige inhaalbeweging te maken.’

Communistische broederkussen zijn zelden goed nieuws voor de bevolking. Ik hoop dat onze samenwerking op basis van feiten en gezond verstand verloopt en niet op ideologische liefde. Verder wel een mooie ‘love is love’ campagne ?? pic.twitter.com/U8vEo94pdh — Zuhal Demir (@Zu_Demir) March 30, 2022

De kussende ministers als muurschildering is alleen in Antwerpen te bewonderen. Daarnaast zullen Demir en Van der Straeten ook op stickers en posters te bewonderen zijn.