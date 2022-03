Noord-Korea’s recordbrekende raketlancering was fake, volgens Zuid-Korea

Volgens Zuid-Koreaanse en Amerikaanse inlichtingendiensten heeft Noord-Korea de lancering van zijn grootste intercontinentale ballistische raket ter wereld gefaket.

Noord-Korea heeft mogelijk de lancering van zijn ‘grootste intercontinentale ballistische raket (ICBM) ter wereld vervalst. Dat zei de Zuid-Koreaanse minister van Defensie aan het persbureau AFP. De Zuid-Koreanen vermoeden dat in werkelijkheid een kleinere Hwasong-15 raket werd gelanceerd, die al in 2017 voor de eerste keer werd getest door Pyongyang. Beide raketten zijn potentieel in staat om het vasteland van de Verenigde Staten te raken.

Noord-Korea beweerde afgelopen vrijdag dat het met succes een Hwasong-17 raket had getes, een ICBM die volgens analisten in staat zou kunnen zijn om meerdere kernkoppen te dragen. De lancering werd volop op staatsmedia verspreid en gevolgd door een filmpje waarin Kim Jong-un als grote Hollywoodheld wordt afgebeeld terwijl hij de lancering leidt. Maar verschillende analisten ontdekten vreemde afwijkingen in de beelden van de lancering, waarna ze de lancering in twijfel begonnen te trekken.

• Kim Jong-un waant zich Tom Cruise in opmerkelijke video van raketlancering

De valse lancering was mogelijk een poging om de echte, mislukte lancering van de Hwasong-17 raket te verbloemen. Op 16 maart explodeerde er nabij Pyongyang namelijk een raket niet lang na zijn lancering. Analisten vermoeden nu dat het toen om de werkelijke Hwasong-17 ging.

Het Zuid-Koreaanse NK News heeft satellietbeelden geanalyseerd en aanwijzingen gevonden dat sommige beelden eerder zijn opgenomen dan de Noord-Koreaanse staatsmedia beweren, waarschijnlijk tijdens de mislukte test van 16 maart.

‘Kim Jong-un richtte zich waarschijnlijk op een binnenlands publiek, om geruchten te onderdrukken over de eerdere mislukking, en om “nationalistische trots” te stimuleren’, vertelde Colin Zwirko, analist van NK News aan AFP. ‘Hij wilde ook misschien de beelden die tijdens de lancering van de Hwasong-17 raket waren genomen, niet verloren laten gaan, en was niet in staat om snel een andere raket te lanceren’, voegde hij eraan toe.