De betaalmuur lonkt: Nederlands grootste podcastuitgever overgenomen door Deense Podimo

Dag en Nacht Media word eigendom van het Deense bedrijf Podimo. In april lanceert Podimo een podcastapp, waarvoor de luisteraar 5 euro per maand betaalt. Daardoor worden sommige titels exclusief voorbehouden aan de app. Dag en Nacht is bekend van populaire podcasts als Jong Beleggen, De rode lantaarn, en Alle geschiedenis ooit.

De Nederlandse podcastuitgever Dag en Nacht Media is overgenomen door de Deense podcastdienst Podimo. Het is niet bekend welk bedrag daarmee gemoeid gaat, maar volgens Dag en Nacht-ceo Tim De Gier moet de overname ‘de volume en kwaliteit van onze podcasts opschroeven’. Naar eigen zeggen hebben ze nog heel wat verhalen op de plank, waar ze tot nu toe de middelen niet voor hadden.

Dag en Nacht maakte faam met praatpodcasts die vooral in Nederland begrippen zijn, al boort de razend populaire beleggerspodcast Jong beleggen ook in Vlaanderen een groot publiek aan. Met Dipsaus wist Dag en Nacht een jong en divers publiek aan zich te binden. Een podcast over media (POM) van Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth en de sportpodcast De rode lantaarn zijn dan weer leidend in hun niche. Recent scoorde het productiehuis ook met de geschiedenislessen van Alle geschiedenis ooit. In het (duurdere) verhalende genre liet Dag en Nacht zich opmerken met De goudschat van Serooskerke en Mr. Big.

Neflixmodel

Door de overname komen een aantal van deze titels mogelijk achter een slotje. Podimo lanceert in april een eigen app in Nederland. Daarmee wil het een Netflixmodel voor podcasts slijten aan de luisteraar. Voor vijf euro per maand krijgt de luisteraar toegang tot het wereldwijde aanbod van publieke podcasts, aangevuld met exclusieve titels of afleveringen zonder reclame. Dag en Nacht kan of wil nog niet zeggen welke titels achter de betaalmuur komen.

Media-ondernemer Alexander Klöpping noemt de lancering in een reactie aan de Nederlandse omroep NOS ‘het startschot voor een strijd met allerlei platforms’. Klöpping is oprichter van mediafenomeen Blendle en adviseert de Denen bij hun intrede op de Nederlandse markt. Het is voorlopig niet duidelijk of de app ook in ons land beschikbaar zijn.

Exclusiviteit

Op dit moment worden podcasts vooral beluisterd via Spotify en Apple Podcast. Net als Podimo, kocht Spotify de voorbije jaren productiehuizen op en introduceerde de streamingdienst ‘Spotify exclusives’ op de markt. Van die podcasttitels kan je op andere platformen maar een aantal afleveringen beluisteren.

Ook Mediahuis, de uitgever van De Standaard, heeft eigen podcastapps. In Nederland promoot het mediabedrijf NRC Audio, in België wordt de luisteraar naar de app DS Podcast geleid. De krantentitels produceren eigen nieuwspodcasts en reeksen. De nieuwspodcasts zijn vrij beschikbaar, maar net als bij Spotify werd er al geëxperimenteerd met exclusiviteit. Zo kan u op de externe podcastapps alleen maar de eerste twee delen van het vijfdelige De schaduw van Dutrouxbeluisteren.

Dag en Nacht werd in 2015 opgericht door jeugdvrienden Tim de Gier en Anne Janssens. Eerder werkten ze samen op de redactie van Vrij Nederland. Het bedrijf heeft een twintigtal werknemers in dienst en haalde vooral inkomsten uit reclame. Het introduceerde ook ‘Vriend van de show’, een donateursmodel voor luisteraars van hun titels. Samen met Tonny Media is het de grootste speler op de private podcastmarkt. De openbare omroepen zijn in Nederland ook erg actief in de sector.