Jongens gediscrimineerd bij terugbetaling HPV-vaccinatie

Het HPV-vaccin beschermt tegen verschillende soorten kanker, maar enkel meisjes in België krijgen het vaccin terugbetaald. Volgens de Brusselse arbeidsrechtbank is dat in strijd met de Genderwet en Antidiscriminatiewet.

Vandaag voorziet het Riziv enkel een terugbetaling van het HPV-vaccin (onder bepaalde voorwaarden) voor meisjes en niet voor jongens. Een jongen die bijvoorbeeld het vaccin Gardasil 9 aanschaft in de apotheek betaalt daar bijna 135 euro voor. Die kost kan verder oplopen tot meer dan 400 euro, omdat meerdere inentingen nodig zijn voor volledige bescherming. Een meisje in dezelfde situatie betaalt daarentegen 8 of 12 euro.

Naar aanleiding van die ongelijke terugbetaling ontving het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een klacht van een jongen. Samen gingen ze in beroep tegen de weigering van het Riziv om tussen te komen in de kosten. Volgens hen is de ongelijke behandeling een schending van de Genderwet en de Antidiscriminatiewet, waarin de arbeidsrechtbank van Brussel hen gelijk geeft.

‘Dit vonnis ligt volledig in de lijn van de aanbevelingen die het Instituut rond deze problematiek samen met Kom op tegen kanker en Stichting tegen Kanker opstelde’, zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens. ‘Namelijk enerzijds het genderneutraal maken van de terugbetalingsvoorwaarden en anderzijds de mogelijkheid onderzoeken tot inhaalvaccinatie voor mannen, die vroeger niet de kans kregen zich te laten vaccineren.’

Niet enkel voor vrouwen

Het humaan papillomavirus (HPV) is een groep sterk verwante virussen die abnormale celgroei in huid- en slijmvliezen veroorzaken. Hierdoor kunnen verschillende soorten kankers ontstaan. De meest bekende is baarmoederhalskanker, waardoor lang werd gedacht dat het virus enkel vrouwen trof.

Toch bleek uit een advies van de Hoge Gezondheidsraad bleek dat een kwart van de HPV-gerelateerde kankers ook bij mannen optreedt. Sinds het schooljaar 2019-2020 kunnen meisjes en jongens zich daarom via het gratis schoolvaccinatieprogramma laten beschermen. Wie hier niet voor in aanmerking komt, kan het vaccin ook zelf bij de apotheker kopen.