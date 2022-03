Biniam Girmay is bij zijn terugkeer in Eritrea als een nationale held ontvangen. De pas 21-jarige renner van Intermarché-Wanty-Gobert won drie dagen geleden de wielerklassieker Gent-Wevelgem. En zoals verwacht ging de thuiskomst van de vedette niet onopgemerkt voorbij in Eritrea: een enorme stoet wachtte Girmay op.