Mathieu Van der Poel heeft Dwars door Vlaanderen gewonnen. De Nederlander van Alpecin-Fenix was in Waregem de beste na een nagelbijtend steekspel van een elitegroepje met acht renners, en een sprint met Tiesj Benoot in het ultieme slot. Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) werd derde.