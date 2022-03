Meer dan honderd buitenlandse schepen vast in Oekraïne

Meer dan duizend zeelieden zitten vast op schepen in gesloten Oekraïense havens. Hun voedselvoorraden raken stilaan uitgeput. De Verenigde Naties dringen aan op een veilige doortocht uit de gevarenzone, maar zeemijnen maken dat onmogelijk.

Sinds het Russische leger op 24 februari Oekraïne binnenviel, zitten minstens honderd schepen onder buitenlandse vlag met meer dan duizend zeelieden vast in Oekraïense havens, terwijl hun voedselvoorraden en brandstof langzaam opraken. Dat melden verschillende scheepvaartfunctionarissen. De schepen zouden de gesloten havens niet kunnen verlaten vanwege de dreiging van de oorlog op zee en zeemijnen die de vluchtroutes belemmeren.

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN zei eerder deze maand dat ze zou proberen een veilige maritieme corridor te creëren, zodat handelsschepen en hun bemanning de Zwarte Zee en de Zee van Azov kunnen uitvaren zonder het risico te lopen te worden geraakt.

Op drift geslagen zeemijnen

De afgelopen dagen werden in de Zwarte Zee verschillende verdwaalde mijnen aangetroffen door Turkse en Roemeense ordediensten. Het scheepvaartverkeer in de Bosporus (de zeestraat die de Zwarte Zee met de Middellandse Zee verbindt) werd zelfs tijdelijk stilgelegd, nadat vlak voor de drukbezette ingang een drijvende mijn was gevonden.

Russische staatsmedia beweren dat het om Oekraïense zeemijnen gaat, die eerder door een storm zijn losgeraakt. Oekraïne ontkende dat en zegt dat de mijnen door Rusland zijn geplaatst om de scheepvaartroutes van en naar Oekraïne te verstoren.

Sinds de start van de oorlog werden ook al vijf handelsschepen geraakt door projectielen. Daarbij raakten verschillende bemanningsleden gewond en vielen ook twee doden. Een van de schepen werd zelfs tot zinken gebracht. ‘Het is misschien niet de bedoeling om de schepen te raken,’ vertelde Natalie Shaw, van de Internationale Scheepvaartkamer (ICS) aan The Guardian, ‘maar helaas zitten ze in het midden van de vuurlinie en zijn ze nevenschade.’

‘Inspanningen om de veilige blauwe corridors tot stand te brengen zijn uiterst uitdagend’, aldus nog de ICS, die proviand probeert te leveren en probeert te bekomen dat ‘de schepen niet langer het doelwit worden van aanvallen door welke partij dan ook’.

Russische corridor

In een omzendbrief aan de IMO zei Rusland dat het vanaf 27 maart een humanitaire maritieme corridor heeft ingesteld ‘met het doel een veilige doorgang te verzekeren’ vanuit de Oekraïense havens van Chernomorsk, Kherson, Mykolaiv, Ochakov, Odesa en Yuzhne. Rusland zei dat deze corridor, die dagelijks zou functioneren, een 129 kilometer lange en 5 kilometer brede scheepvaartroute zou vormen. ‘Rusland roept de bevoegde Oekraïense autoriteiten op te zorgen voor de veiligheid van de handelsschepen en hun bemanning bij hun tocht naar het verzamelgebied’, stond in de brief te lezen.

Victor Vyshnov, het adjunct-hoofd van de Oekraïense maritieme dienst, zei echter dat de grenzen van de door Rusland aangekondigde corridor niet waren overeengekomen met Oekraïne. ‘Dit is gewoon een nieuw teken van Russische propaganda,’ vertelde hij tegen Reuters. ‘Door de voortdurende agressie tegen Oekraïne en de Russische mijnen op zee kan niemand de veiligheid van de scheepvaart in deze regio garanderen.’

Ondertussen maken bemanningsleden zich ernstig zorgen, blijkt uit een getuigenis van een eerste stuurman van een gestrand schip bij Human Rights at Sea, een ngo die mensenrechten op zee monitort. Zo dreigt er een tekort aan voorraden en drinkbaar water. Ook worden de motoren naar verluidt maar twee uur per dag opgezet om brandstof te sparen, waardoor de bemanningsleden lang zonder warm water of verwarming zitten terwijl de buitentemperaturen rond het vriespunt hangen en de crew lange dagen werkt om de schepen continu vertrekkensklaar te houden, en de cargo te beschermen.