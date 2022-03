3M belooft nog eens 150 miljoen euro voor sanering PFAS-vervuiling in Zwijndrecht

Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M gaat 150 miljoen euro investeren om de PFAS-vervuiling in Zwijndrecht aan te pakken. Dat meldt het bedrijf.

Het gaat om een som die volgens 3M boven op de 125 miljoen euro komt die het in september vorig jaar al had aangekondigd om PFAS-lozingen te beperken, boeren te beginnen vergoeden en een actieplan voor sanering op te stellen.

3M heeft het in zijn aankondiging over geld voor ‘proactief remediërende maatregelen’, die worden genomen op basis van het eerste deel van een nieuw beschrijvend bodemonderzoek dat onlangs werd afgerond door een erkende externe bodemsaneringsdeskundige. ‘De hele sanering zal steeds onder toezicht van de bevoegde overheden worden afgewerkt’, klinkt het nog.

‘Vandaag is een nieuwe, belangrijke stap voorwaarts in het nakomen van een aantal van onze beloften ten aanzien van de omwonenden van onze site in Zwijndrecht, maar ook ten aanzien van alle Vlamingen’, zegt ceo Mike Roman. ‘We willen constructief samenwerken met de Vlaamse overheid om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van alle belanghebbenden.’

Het geld is dus bedoeld voor de sanering van met PFAS verontreinigd gebied. 3M zegt verder al heel wat maatregelen te hebben genomen om ook zijn huidige PFAS-lozingen verder te beperken.

Voor lokale boeren legde 3M binnen de eerder aangekondigde 125 miljoen euro een som van 10 miljoen euro opzij. Intussen hebben ook 37 landbouwbedrijven een dossier ingediend voor een tegemoetkomingsregeling. ‘Dit proces is aan de gang en in de komende weken zullen tientallen landbouwbedrijven een betaling ontvangen’, zegt 3M daarover.

Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zal de 150 miljoen euro gebruikt worden om tuinen van omwonenden te beginnen afgraven en de Palingbeek te saneren. Volgens haar gaat het om een eerste fase. ‘We zullen nog jaren nodig hebben om die gigantische vervuiling op te ruimen, dan heb je een veelvoud van dit bedrag nodig.’

Bodemonderzoek

In een gebied van zo’n 2 kilometer rond de 3M-site in Zwijndrecht is de bodem verontreinigd met de forever chemicals PFAS, blijkt uit het bodemonderzoek. Vooral het veelgebruikte PFOS, dat tot de groep van PFAS behoort, is de grote boosdoener. De ­conclusie was dat er ‘saneringsmaatregelen nodig zijn om de vast­gestelde humaantoxicologische ­risico’s op te heffen’.

Voorlopig zijn er in de omgeving van de fabriek van 3M tijdelijke maatregelen van kracht, zoals het niet eten van eigen eieren. ‘Maar we moeten nu echt de overstap maken naar het oplossen van die verontreiniging’, zei Karl Vrancken, door de Vlaamse regering aangesteld om de PFAS-problematiek te coördineren, eerder.

Over wie de factuur van de ­sanering zal dragen, was Steven Vervaet, schepen van Leefmilieu in Zwijndrecht, duidelijk: dat moet 3M zijn.