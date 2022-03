Ouders zoeken crèche, crèche zoekt personeel: opvang in crisis

De Vlaamse kinderopvang lijkt in een crisis te zitten. Ouders zijn op zoek naar een goede crèche en tegelijkertijd zijn crèches op zoek naar goed personeel. In de media regent het verhalen over kinderdagverblijven die in opspraak komen. De sector komt daarom op straat om het wanbeleid aan te klagen.





Vorige week vrijdag, op 25 maart, was er een eerste betoging in Gent. Morgen, op 1 april, gaat er een tweede door in Brussel. De sector wil structurele oplossingen voor de hoge werkdruk en vragen in de eerste plaats om het aantal kinderen per begeleider te verlagen. Pedagoog Moniek Nuemann en professor in de klinische psychologie Guy Bosmans geven uitleg, drie ouders delen hun ervaringen.

