Topvrouw PostNL: ‘We worden als criminelen behandeld. Dit is idioot’

‘Onrechtvaardig’ en ‘buiten proportie’, noemt Liesbeth Kaashoek, de Nederlandse logistieke directeur van PostNL, de acties van het Belgische gerecht, dat maandag twee depots van het Nederlandse pakjesbedrijf heeft verzegeld en drie medewerkers, onder wie de Belgische ceo Rudy Van Rillaer, heeft opgepakt.

‘Ik vind het idioot wat er nu gebeurt’, zegt Kaashoek in een gesprek met De Standaard. ‘Drie van onze mensen, onder wie de algemene directeur van België, hebben al twee nachten in een cel doorgebracht. Ze delen die met vier anderen, krijgen geen propere kleren en maar één keer per dag eten. Dat heeft een enorme impact op hen, hun familie en alle medewerkers. We worden als criminelen behandeld, terwijl we een keurig, beursgenoteerd bedrijf zijn. We willen dat ze zo snel mogelijk weer vrijkomen.’

Ze worden onder meer verdacht van mensenhandel, valsheid in geschrifte en leiding geven aan een criminele organisatie. Dat is niet min.

‘We tasten nog in het duister, want van de officiële autoriteiten heeft PostNL nog geen enkele bevestiging daarvan gekregen. Enkel hun advocaat en families mogen sporadisch contact met hen hebben. Pas maandag zou de onderzoeksrechter tijd hebben. Die gang van zaken roept toch vragen op.’

‘Maar ik neem wel uitdrukkelijk afstand van het beeld dat nu geschetst wordt. Wij herkennen ons daar totaal niet in. Dat is niet onze manier van werken.’

U zei eerder al ‘niet doof te blijven voor de signalen’. Maar bij zowat bij elke controle worden nieuwe inbreuken vastgesteld. Hoe kan dat?

‘Na de sluitingen in november hebben we duidelijke afspraken gemaakt met de arbeidsauditeur. Op vraag van hem controleren we de identiteit van iedereen die in de depots komt, als ook de naleving van de sociale wetgeving. Zo kijken we of de koeriers hun Dimona-aangifte (een elektronisch bericht over de start van de werktijd naar de RSZ, red.) hebben gedaan.’

‘We rapporteren dat aan de sociale inspectie, en daarbij zijn we nog niet op grote, structurele misstanden gestoten. Hoogstens kleine incidenten, zoals iemand die zijn identiteitskaart is vergeten. In een interview had de arbeidsauditeur ook aangegeven dat hij tevreden was over de stappen die zijn gezet. Daarom waren we verbaasd over de acties van maandag.’

De inbreuken worden volgens inspectiediensten vooral vastgesteld bij pakjesbedrijven die hun levering uitbesteden aan onderaannemers. Waarom werken jullie op die manier?

‘Dat is historisch zo gegroeid. Toen we in België kwamen, hebben we een beroep gedaan op lokale transportbedrijven, die het land en de markt goed kennen. Ze zijn samen met ons verder gegroeid. Het is ook een heel gebruikelijke manier van werken in de sector.’

Bpost werkt wel met vaste contracten. Door met onderaannemers te werken, hoeven jullie minder sociale bijdragen te betalen en dat zou leiden tot deloyale concurrentie.

‘In dat opzicht is het goed om te beseffen dat 75 procent van de bezorgers in vaste loondienst zijn bij die onderaannemers, en die worden volgens het paritair comité betaald.’