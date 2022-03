In het Vlaams Parlement beantwoordt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) deze namiddag vragen over de werkdruk in de kinderopvang en over de uitspraken die hij indie context deed over het beperken van het ouderschapsverlof in de tijd. Volg het hierboven live.

‘We moeten met open geest nadenken over de toekomst van de kinderopvang. En over het ouderschapsverlof. Waarom smeren wij dat uit over twaalf jaar, terwijl iedereen het erover eens is dat de eerste drie levensjaren cruciaal zijn?’ Die gecontesteerde uitspraak deed minister Beke in Humo. Zelfs binnen zijn eigen CD&V-fractie begrepen ze niet wat Beke had bezield.