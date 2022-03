Salah Abdeslam beroept zich op zwijgrecht

Op dag 102 van het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs heeft Salah Abdeslam (32) besloten zich beroepen op zijn zwijgrecht. ‘Ik wens me vandaag niet uit te drukken’, benadrukt Abdeslam in de rechtbank.

Abdeslam is de enige overlevende van het commando van terreurgroep Islamitische Staat dat verantwoordelijk is voor de aanslagen. Hij is de hoofdbeschuldigde op het terreurproces in parijs waar twintig personen terechtstaan voor hun rol bij de aanslagen in Parijs. Bij die aanslagen kwamen 130 mensen om.

Eerder had Abdeslam verklaard op het proces, dat in september vorig jaar begon, dat hij koudwatervrees had gekregen en zich niet in Parijs wou laten ontploffen.

Mohamed Abrini, ‘de man met het hoedje’, zei dinsdag dat hij op 13 november 2015 in de plaats van Abdeslam in Parijs had moeten zijn.