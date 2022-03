Weyts: ‘Begrijp niet waarom Antwerp onderzoek naar Overmars niet kon afwachten’

Uit respect voor de slachtoffers had voetbalclub Royal Antwerp FC kunnen wachten om Marc Overmars aan te stellen tot het Nederlandse tuchtonderzoek naar hem was afgerond. Dat zei de Vlaamse minister van Sport, Ben Weyts (N-VA), in het Vlaams Parlement.

‘Er is niks strafbaars aan het verspreiden van sms’en en andere berichten met, eufemistisch gesteld, suggestieve foto’s’, verklaarde minister Weyts woensdag in het parlement na vragen van Annick Lambrecht (Vooruit), Katrien Schryvers (CD&V) en Elisabeth Meuleman (Groen). ‘Maar het onderzoek (door het Instituut Sportrechtspraak in Nederland, red.) loopt nog en ik begrijp niet waarom Antwerp dat onderzoek niet kon afwachten. Al was het maar uit respect voor de slachtoffers, voor de betrokken instanties en voor het integriteitsbeleid van onze Nederlandse collega’s.’

Weyts wees erop dat het personen en bedrijven vrij staat om contracten af te sluiten, maar dat er op het werk ook een welzijnswet van toepassing is met verplichtingen inzake psychosociaal welzijn. ‘Er is ook wel een moreel aspect aan verbonden’, zei de minister. ‘Waarbij je, denk ik, wel wat vragen kunt stellen bij het verloop van de aanstelling en de interne en externe non-communicatie. Ik begrijp ook niet waarom die transfer nu zo hoogdringend was.’

De minister haalde aan dat het Centrum Ethiek in de Sport een toolkit aanbiedt voor sportclubs. ‘Maar die is vooral op maat van door vrijwilligers gedragen sportclubs. Van een professionele organisatie mag je meer verwachten.’

‘We kijken uit naar de reacties van de profclub in kwestie’, besloot Weyts. ‘Ik denk dat men er daar goed aan zou doen om, voor het behoud van eigen lijf en leden, met enige acties voor de dag te komen.’

Muyters: ‘Overmars verdient tweede kans’

Marc Overmars werd vorige week aangesteld als nieuwe technisch directeur bij voetbalclub Antwerp. De Nederlander besloot begin vorige maand te vertrekken bij de Nederlandse club Ajax, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke medewerkers van de club. Hij zou gedurende een langere periode aan meerdere vrouwelijke collega’s grensoverschrijdende berichten hebben gestuurd. Ajax lichtte het Instituut Sportrechtspraak over de zaak in – waartoe het als club verplicht was. Antwerp wachtte dat onderzoek niet af en wou naar eigen zeggen Overmars een tweede kans geven, maar verloor daarmee al verschillende sponsors.

Vorige week verklaarde Philippe Muyters, partijgenoot van Weyts, zijn voorganger als Vlaams minister van Sport en nu bestuurslid bij Antwerp, nog ‘volledig achter de beslissing te staan’ om Overmars aan te stellen. ‘Hij verdient een tweede kans.’