Jada Pinkett Smith reageert op Oscarincident: ‘Tijd om te genezen’

Sinds haar man Will Smith op de 94ste Oscaruitreiking een mep uitdeelde aan komiek Chris Rock, hield Jada Pinkett Smith de lippen stijf op elkaar. Vandaag reageert ze op het incident via Instagram.

‘Dit is de tijd om te genezen, en ik ben er klaar voor.’ Dat is het bericht dat Jada Pinkett Smith dinsdag publiceerde op Instagram. Met dat cryptische bericht reageert Pinkett Smith voor het eerst publiekelijk op het incident tijdens de Oscarshow, waarbij haar man Will Smith Chris Rock een klap verkocht.

Will Smith publiceerde eerder deze week via Instagram al een bericht waarop hij zijn excuses aanbiedt aan Chris Rock. ‘Ik wil me in het openbaar verontschuldigen bij jou, Chris. Ik ging te ver en ik was verkeerd. Ik ben beschaamd en mijn daden stroken niet met de man die ik wil zijn. Er is geen plaats voor geweld in een wereld van liefde en vriendelijkheid.’

Vandaag beraadt de Academy, de organisatie van de Oscars, zich over een mogelijke sanctie voor Will Smith.