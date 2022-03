Winterse neerslag voorspeld in Vlaanderen

Terwijl er de voorbije dagen nog sprake was van veel zon en temperaturen tot 20 graden, gaat het weer in Vlaanderen volledig omslaan. Met donderdag en vooral vrijdag zelfs een grote kans op (smeltende) sneeuw.

‘Die plotse verandering in de weerssituatie heeft alles te maken met een neerslagzone die vanuit het noordwesten komt opzetten en gepaard gaat met een instroom van koudere lucht’, zegt Nicolas Roose van Noodweer Benelux. ‘En als koude lucht en neerslag elkaar vinden, kan dat, zeker in maart en april nog, resulteren in winterse neerslag.’

Hoeveel sneeuw er donderdag en vrijdag precies zal vallen in Vlaanderen, is nog niet duidelijk. ‘Dat zullen we allicht pas woensdag beter kunnen inschatten’, zegt Roose. ‘In de loop van donderdag zal het hier allicht beginnen als smeltende sneeuw, op vrijdag - als de maximumtemperatuur maar 2 à 3 graden bedraagt - is de kans groter dat de sneeuw ook wat blijft liggen.’

Ronde van Vlaanderen

De kans dat de sneeuw ook blijft liggen tot de Ronde van Vlaanderen zondag, is zo goed als onbestaande. ‘De bodemtemperatuur bedraagt nu zo’n 10 tot 13 graden’, zegt Roose. ‘Als daar sneeuw op valt, zal die snel smelten. In deze periode van het jaar is de zon ook al krachtig genoeg om het eventuele sneeuwtapijtje snel te doen verdwijnen. En in het weekend krijgen we overdag ook al iets hogere maximumtemperaturen dan vrijdag: op zaterdag allicht zo’n 5 graden, op zondag 7 graden.’

Toch zal het ook in het weekend oppassen geblazen zijn voor mogelijk gladde wegen, zo waarschuwt ook KMI-weerman David Dehenauw. ‘Overdag wordt het in het weekend misschien tot 7 graden, maar ’s nachts zal het kwik wel onder het nulpunt duiken, waardoor de neerslag opnieuw kan aanvriezen.’

Niet uitzonderlijk

Volgende week wordt het dan weer wat zachter. ‘Dan halen we weer maxima boven de 10 graden’, zegt Dehenauw. ‘De wind draait dan meer naar het westen en zuidwesten, waardoor we in een maritiem Atlantisch regime terechtkomen. Hogere temperaturen dus, maar ook wel neerslag.’

Dat het afgelopen winter amper of niet gesneeuwd heeft en nu in de lente wel, is volgens de KMI-weerman niet zo uitzonderlijk. ‘Ook vorig jaar hebben we in april nog sneeuw gehad, ook na een zachte winter. Het is goed mogelijk om een groene Kerstmis en een witte Pasen te hebben. In 2008 was dat nog het geval.’