Vijf doden bij aanslag nabij Tel Aviv, onder wie twee Oekraïners

Twee van de vijf mensen die dinsdagavond gedood werden door een Arabische schutter in Bnei Brak, waren Oekraïense arbeiders van 23 en 32 jaar oud. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft de aanslag veroordeeld.

Dinsdagavond opende een Arabische man het vuur op voorbijgangers in Bnei Brak, een ultraorthodoxe stad aan de rand van Tel Aviv. Daarbij kwamen in totaal vijf mensen om het leven, onder wie een politieagent. De aanvaller, volgens lokale media afkomstig uit de Westelijke Jordaanoever, werd uiteindelijk doodgeschoten door de Israëlische politie.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft de aanslag veroordeeld. ‘De moord op Palestijnse en Israëlische burgers maakt de situatie alleen maar erger, terwijl we allemaal proberen stabiliteit te creëren, zeker in de aanloop naar de heilige week van de ramadan en van christelijke en joodse feesten.’ Het gebeurt niet vaak dat Abbas een aanval in Israël veroordeelt.

De aanslag was de derde op een week tijd in Israël. In totaal werden daarbij elf mensen gedood door Palestijnse schutters. Israëls eerste minister sprak van een ‘golf van moordende Arabische terreur.’ Het is de eerste keer in jaren dat er weer zoveel aanslagen plaatsvinden, en Israël vreest dat het geweld verder kan escaleren in aanloop naar de vastenmaand ramadan.

Vorig jaar kwam het in die periode tot rellen tussen Palestijnen en Israëlische agenten en inwoners van de joodse nederzettingen in Palestina. Een politieactie aan de voor Palestijnen belangrijk Al-Aqsa-moskee stak het vuur verder aan de lont in Gaza, en uiteindelijk mondde het geweld uit in elf dagen van Palestijnse raketaanvallen en Israëlische luchtaanvallen.