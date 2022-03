Inflatie gaat verder omhoog

Energie is nog altijd de grootste boosdoener: gas is 149 procent duurder dan een jaar geleden, elektriciteit 50 procent en motorbrandstoffen 31 procent.

Uit de cijfers blijkt wel dat de inflatie langzaam maar zeker ook in andere diensten en producten begint door te wegen, en dat het niet langer alleen energie is die het leven duurder maakt. Voeding bijvoorbeeld is nu 4,63 procent duurder dan een jaar geleden. Voor diensten (denk aan kappers, schoonmaakpersoneel of taxichauffeurs) bedraagt de inflatie nu 3,20 procent. Die cijfers liggen ver boven het doelpeil van 2 procent, dat gezond wordt geacht. Na energie zijn vervoer en voeding de belangrijkste bijdragers aan de inflatie.

De btw-verlaging op elektriciteit had slechts een beperkte invloed op de inflatie. De prijs van elektriciteit lag in maart 11,7 procent lager dan in februari. Maar dat neemt niet weg dat de stroomfactuur nog altijd 50 procent hoger ligt dan een jaar geleden.

Voor diensten (denk aan kappers, schoonmaakpersoneel of taxichauffeurs) bedraagt de inflatie nu 3,20 procent

Dat ook de inflatie van niet-energetische producten begint op te lopen, vergroot het gevaar op een zogenaamde loon-prijsspiraal. De verhoogde levenskosten worden in België immers automatisch gecompenseerd door loonsverhogingen. Voor bedrijven betekent dat een miljardenfactuur die hun internationale concurrentiepositie aantast. De Nationale Bank heeft al gewaarschuwd voor dat effect, al zal dat volgens de vooruitzichten slechts tijdelijk zijn.