‘Russisch oorlogsschip, jullie kunnen ze kussen’, met die woorden gingen dertien grenswachters van Slangeneiland, een kleine rotspunt in de Zwarte Zee, in februari de wereld rond. De soldaat die de woorden zou hebben uitgesproken toen Russische troepen het eiland aanvielen, is dinsdag in Oekraïne gehuldigd. Kijk mee en beluister de bewuste audio-opname in bovenstaande video.