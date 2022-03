Brazilië pakt door zege eerste plek op Fifa-ranking af van Rode Duivels

Nu is het helemaal zeker: op de nieuwe Fifa-ranking die donderdag gepubliceerd wordt, zullen de Rode Duivels niet langer op nummer één staan. Voor de loting voor het WK gaat België dus als nummer twee de pot in.

De Belgen wonnen dinsdagavond wel hun oefenmatch tegen Burkina Faso en hadden zo de eerste plaats die ze na het gelijkspel tegen Ierland waren kwijtgeraakt, kunnen terugpakken indien Brazilië faalde. Maar Brazilië faalde niet, want de Seleçao nam afgelopen nacht met ruime 0-4-cijfers de maat van Bolivië.

Daardoor zal Brazilië ook als nummer één van de wereld de potten ingaan bij de loting voor het WK in Qatar, die vrijdag op het programma staat. Niet dat dat veel uitmaakt voor de Belgen. Zij zijn als nummer twee van de wereld met zekerheid reekshoofd.

De Rode Duivels kunnen de volgende interlandbreak de eerste plaats van Brazilië al terugpakken indien ze het dan beter doen dan de Goddelijke Kanaries. In juni staan voor ons land interlands tegen Nederland, Wales en Polen (tweemaal) op het programma voor de Nations League.

Top tien van de Fifa-ranking:

1. Brazilië

2. België

3. Frankrijk

4. Argentinië

5. Engeland

6. Italië

7. Spanje

8. Portugal

9. Nederland

10. Denemarken

(*): Mexico en de Verenigde Staten kunnen indien ze in de nacht van woensdag op donderdag winnen van respectievelijk El Salvador en Costa Rica nog over Nederland en Denemarken de top tien in springen.