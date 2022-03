Coens over heisa na uitspraken Beke: ‘Er wordt naar conflict gezocht’

Voorzitter Joachim Coens (CD&V) vindt het vooral belangrijk dat het partijstandpunt rond ouderschapsverlof duidelijk wordt.

‘Het is niet onlogisch dat er in een lang interview een ballonnetje wordt opgelaten’, ‘bij ons is er geen grote discussie’ en ‘er wordt naar conflict gezocht’. Zo reageert de CD&V-voorzitter vanmorgen op Radio 1 wanneer hem gevraagd wordt naar de uitspraken van zijn Vlaamse minister van Welzijn, Wouter Beke. Die veroorzaakte in een interview met Humo opschudding met nieuwe voorstellen over het ouderschapsverlof. Die vooral opnemen in de eerste drie levensjaren van het kind is goed voor de ontwikkeling en lost tegelijk deels het personeelstekort in de crèches op, redeneerde de minister.

Zijn partij ziet dat anders en schakelde meteen. Maar dat de voorzitter Beke zou teruggefloten hebben, ontkent hij. ‘We reageerden met een opiniestuk om ons standpunt te verduidelijken. Voor CD&V is dit een enorm belangrijk punt. Wanneer daar vragen over zijn, is het dus belangrijk om daar meer duidelijkheid over te verschaffen’, zegt Coens.

Volgens Coens werd het bewuste opiniestuk zelfs besproken met minister Beke. ‘Hij houdt het standpunt van de partij aan’, verzekert Coens. Dat standpunt wil ouderschapsverlof mogelijk maken tot 18 jaar en ziet een rol weggelegd voor ouders, grootouders en professionals.