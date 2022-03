Recordaantal van 839 codes op belastingaangifte

Het invulformulier voor de personenbelasting bevat dit jaar 44 nieuwe codes, bijvoorbeeld voor atleten die een premie hebben verdiend op de Olympische Spelen of voor wie thuis een laadpaal voor elektrische wagens installeert.

Het nieuwe belastingformulier voor het aanslagjaar 2022 (over de inkomsten en uitgaven van 2021) is begin deze week verschenen in het Staatsblad en al consulteerbaar op de website van de federale overheidsdienst Financiën, ook al start de eigenlijke aangifteperiode (via de online belastingtool Tax-on-web) pas eind april.

Weer complexer

Sinds 2018 zijn er aparte formulieren per regio. Voor de inwoners van het Vlaams Gewest zijn er dit jaar in totaal 839 codes, leert een analyse door Jef Wellens, fiscaal expert van Wolters Kluwer. Die analyse is terug te vinden op de fiscale website Taxworld.be. ‘Fiscale maatregelen komen en gaan. Er verdwijnen weliswaar 34 codes uit de aangifte van vorig jaar, maar dat verlies wordt ruim gecompenseerd met 44 nieuwe codes’, zegt Jef Wellens. ‘De aangifte dikt zo aan, in de drie gewesten, met 10 codes, en wordt weer wat complexer.’

Net als vorig jaar zijn een aantal nieuwe codes rechtstreeks gelinkt aan de coronacrisis, zoals de aangifte van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun zaak verplicht moesten sluiten, of de aangifte van vrijwillig gepresteerde overuren (tot maximaal 120 belastingvrij) door werknemers in ‘cruciale sectoren’.

Laag belaste inkomens

Helemaal nieuw zijn de codes voor de premies van atleten op topsportevenementen, zoals de Olympische Spelen en Paralympische Spelen, maar ook op wereldkampioenschappen of Europese kampioenschappen. Tot een bedrag van 50.040 euro – wat overeenkomt met de premie voor een ‘gouden prestatie’ op de Olympische Spelen – blijft het belastingtarief beperkt tot 16,5 procent. Commerciële sponsorpremies vallen niet onder dit gunstregime.

Ook nieuw zijn de aangiftecodes voor wie bijverdient in de deeleconomie of het verenigingswerk. Na de vernietiging van het ‘onbelast bijverdienen’, door het Grondwettelijk Hof in 2020, is een nieuwe fiscale regeling uitgewerkt die door Wellens als ‘laag belast bijverdienen’ wordt omschreven. Concreet worden deze inkomsten belast aan 10 procent.

Groene mobiliteit

Om de ‘vergroening van de mobiliteit’ een duw in de rug te geven, is er – voor het eerst – de mogelijkheid voor particulieren om een belastingaftrek aan te vragen voor de kosten van de installatie, aan de eigen woning, van een laadstation voor elektrische wagens.

Op de aankoop, plaatsing én de keuring van een laadstation (vrijstaande laadpaal of laadpunt aan de muur van de woning) krijgt u voor maximaal 1.500 euro een belastingvermindering toegekend van 45 procent, of een fiscaal voordeel van 675 euro. Opgelet: deze maatregel is pas van kracht geworden op 1 september 2021. Het fiscale voordeel geldt pas vanaf die datum.