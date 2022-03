De betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Rusland beleven een dieptepunt sinds de Koude Oorlog door de oorlog in Oekraïne. Maar kilometers boven de begane grond, in het luchtledige, werken de naties broederlijk samen om het Internationaal Ruimtestation draaiende te houden. Een Russische team gaf er de fakkel door aan de Amerikanen.

Op 20 maart kwamen nog drie kosmonauten (Russische ruimtevaarders) aan in het ISS. In plaats van de traditionele blauwe pakken die ze droegen toen ze vertrokken, betrad het drietal het ruimtestation in een geel ruimtepak. Velen zagen er een politiek statement in: geel-blauw is namelijk ook de kleurencombinatie van de vlag van Oekraïne. Het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos wijst die ideeën alvast van de hand. De kosmonauten zelf bleven er opmerkelijk stil over.