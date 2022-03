Weerbericht | Fris en bewolkt

Er is woensdag vrij veel bewolking en het is overwegend droog, in de Ardennen deze voormiddag nog kans op regen. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 of lokaal 13 graden in het centrum van het land, meldt het KMI.

‘s Avonds en ‘s nachts is het eerst nog wisselend bewolkt en op een lokale bui na droog. In het tweede deel van de nacht trekt een koufront vanaf het noordwesten het land in met regen die kan overgaan in (smeltende) sneeuw. In de zuidoostelijke landshelft blijft het nog overwegend droog tot donderdagochtend. De minima liggen tussen -2 graden in sommige Ardense valleien en +4 graden in Belgisch Lotharingen.

Donderdag/morgen trekt een storing verder oostwaarts over het land met regen of (smeltende) sneeuw. In het zuidoosten begint de dag nog droog, in het westen wordt het in de loop van de dag wisselend bewolkt met enkele buien van regen, smeltende sneeuw of korrelhagel. Het wordt vrij koud met maxima van 2 tot 8 graden.

Vrijdag wordt het overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of smeltende sneeuw, in de Ardennen meestal sneeuw. De maxima schommelen van 0 tot 7 graden bij een gure noordoostenwind met rukwinden rond 60 kilometer per uur.